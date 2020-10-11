Названы три продукта для быстрого похудения

Лучший способ борьбы с лишними килограммами — это держать рот под контролем и постоянно двигаться. Но не менее важную роль играет и рацион. Авторы китайского портала Sohu утверждают, что быстрее похудеть позволят три продукта: огурцы, брокколи и овсяные хлопья.

В отношении них действует правило "Чем больше едите, тем больше худеете!", пишет пользователь. По его словам, огурцы следует сочетать с йогуртом. Овощ имеет низкую калорийность. В нём содержится большое количество волокон, которые дают организму чувство насыщения. Добавление йогурта даёт ещё больший эффект за счёт ускорения перистальтики желудочно-кишечного тракта.

Вторым важным продуктом для похудения называется брокколи. Это растение содержит множество растворимых пищевых волокон, которые позволяют обрести чувство сытости и помогают сжигать жир. Третий продукт — овсяные хлопья. Их тоже советуют есть с йогуртом. Употребление этого продукта также способствует быстрому насыщению и помогает очищать кишечник.