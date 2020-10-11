Охота с диктофоном. Россиян предупредили о крадущих голоса мошенниках

Злоумышленники могут записывать голоса россиян для обращения к банкам через роботов-помощников, чтобы получить доступ к их счетам. Это предположение выдвинул начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд.

— Похоже на то, что мошенники собирают образцы голоса клиента для обращения в банк через голосовой помощник, — сказал эксперт РИА "Новости".

Аналогичного мнения придерживается старший преподаватель в университете "Синергия" Наталия Пшеничникова. Она полагает, что мошенники собирают биометрические данные клиентов банков для того, чтобы потом использовать их, например, для подтверждения перевода денег с их счетов. Преподаватель предупредила, что злоумышленники просят собеседников сказать не просто "Да", но и "Я подтверждаю", "Это я" или даже кодовое слово. Они нужны для общения с голосовыми помощниками.

Ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, в свою очередь, поставил под сомнение то, что с помощью голосового слепка можно украсть деньги со счетов. Он отметил, что, используя запись, можно узнать только баланс или иногда информацию о последних операциях. С ним согласен тренер по компьютерной криминалистике Group-IB Сергей Золотухин. По его словам, снять деньги со счёта или воспользоваться любой другой финансовой услугой по словам "да" или "подтверждаю" нельзя.