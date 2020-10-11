Четыре человека погибли в лобовом ДТП в Вологодской области — видео

На 490-м километре автодороги Москва — Архангельск в Сокольском районе Вологодской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей — Subaru Impreza и ВАЗ-2114. В результате мощного удара обе машины сильно пострадали, а находившиеся в них люди получили смертельные травмы.
Как сообщил собственный источник Лайфа в экстренных службах региона, четыре человека погибли, один пострадал. Раненого доставили в центральную районную больницу города Сокол.
Ранее два человека погибли и трое пострадали в страшном ДТП в центре Воронежа.
Комментариев: 0