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"Таких, как вы, не принимаем". В Новосибирске 82-летнюю пенсионерку не пустили в фитнес-клуб

Позднее руководство спортивного центра объяснило свой отказ рекомендациями властей в период пандемии коронавируса.

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Фото © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев

Несмотря на пожилой возраст, 82-летняя Валентина Соколова активно занимается спортом: летом на стадионе, зимой на лыжах. Но пока снега нет, женщина решила походить в спортивный зал, расположенный недалеко от дома. Во время первого посещения ей всё показали в зале, но во время второго визита развернули прямо на входе. Администратора внезапно смутил возраст спортсменки. Родственники теперь обвиняют клуб в дискриминации людей по их возрасту.

Администратор ей ответила: "Мы таких, как вы, не принимаем". Считаю, что это дикое и унизительное проявление эйджизма и неуважения к клиенту. Бабушка настолько оторопела и растерялась, что просто молча вышла из клуба. Спустя пару часов позвонила мне и описала ситуацию, — рассказала порталу NGS.ru внучка пенсионерки Валентина Жильцова.

Валентина Соколова. Фото © Ngs.ru

Валентина Соколова. Фото © Ngs.ru

В самом же клубе уже поспешили связаться с родными пенсионерки и сообщили, что слова администратора были неверно поняты женщиной. Якобы дело не возрасте, а в рекомендациях властей в период пандемии, предписывающих пожилым людям оставаться дома.

Впрочем, руководство клуба признало слова своего администратора неуместными и предложило женщине бессрочный абонемент на занятия. Правда, учитывая позицию спортзала в период пандемии, когда Валентина смогла бы воспользоваться этим абонементом, в фитнес-клубе решили не уточнять.

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Надежда Медведева решила мотивировать других заниматься спортом и немного на этом зарабатывать.

Как сообщал Лайф, в Якутии ранее 84-летняя бабушка рыком обратила медведя в бегство.

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