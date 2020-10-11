В Таиланде поезд протаранил автобус. Погибло около 20 человек

Не менее 17 человек погибли и более 30 получили ранения при столкновении поезда с автобусом, оказавшимся на железнодорожном переезде в таиландской провинции Чаченгсао в 80 километрах от Бангкока.

По сообщениям местных властей, в момент аварии в автобусе находилось 65 паломников и туристов, направлявшихся в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао.

На месте трагедии работают экстренные службы, раненых доставляют в ближайшие больницы.

A cargo train has crashed into a tour bus in Chachoengsao this morning. Local media are reporting that at least ten people are dead. This number could double #Thailand pic.twitter.com/lMsJiIxGra — Thailand News (@191Thailand) October 11, 2020

По предварительным данным, виновник жуткой аварии — водитель автобуса, который проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом.