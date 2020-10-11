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Категорий: 17

В Таиланде поезд протаранил автобус. Погибло около 20 человек

Машинист пытался затормозить, но состав не успел сбросить скорость.

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Фото © Twitter / Mani Gondal Mandi Ali

Не менее 17 человек погибли и более 30 получили ранения при столкновении поезда с автобусом, оказавшимся на железнодорожном переезде в таиландской провинции Чаченгсао в 80 километрах от Бангкока.

По сообщениям местных властей, в момент аварии в автобусе находилось 65 паломников и туристов, направлявшихся в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао.

На месте трагедии работают экстренные службы, раненых доставляют в ближайшие больницы.

По предварительным данным, виновник жуткой аварии — водитель автобуса, который проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом.

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Ещё двое пассажиров не найдены.

Как сообщал Лайф, ранее автобус с российскими туристами перевернулся во время экскурсии в Турции. Пострадало 11 россиян.

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