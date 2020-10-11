Собянин рассказал, когда в Москве начнётся массовая вакцинация от CoViD-19

Через несколько месяцев сделать прививку от коронавирусной инфекции в Москве сможет каждый желающий, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его мнению, главное — не допустить ухудшения ситуации до начала массовой вакцинации.

— Через несколько месяцев уже точно появится вакцина, которой можно уже в промышленном масштабе вакцинировать людей. Закончится эта история, но нам надо пройти эту историю без потерь, — сказал мэр столицы в интервью телеканалу "Россия-1".

Собянин также отметил, что риск заразиться CoViD-19 есть постоянно, ведь рядом с человеком может находиться инфицированный, который даже не подозревает об этом. Градоначальник напомнил о необходимости использовать маски и перчатки, а также соблюдать самоизоляцию.