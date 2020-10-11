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Пустая трата денег. Инфекционист раскритиковал тест на антитела к коронавирусу

Цена за анализ в частных лабораториях начинается от 970 рублей.

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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Платные тесты на антитела к коронавирусу — это пустая трата денег. Такую точку зрения высказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью газете "Комсомольская правда". Медик, правда, отметил, что речь идёт об анализах в частных лабораториях, где за проверку берут от 970 рублей.

Максимум, что вы узнаете, — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности, — сказал врач.

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В настоящий момент идут пострегистрационные испытания препарата, начавшиеся 7 сентября.

Жемчугов добавил, что если у вас в крови нашли защитные белки, то это не освобождает от соблюдения масочного режима. Ну и потом медики пока точно не знают, насколько сильный и длительный иммунитет появляется после того, как человек переболел CoViD-19 и выздоровел.

Как сообщал Лайф, московские власти будут обеспечивать контроль за соблюдением требований о переводе работников на удалённый режим. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил, что это позволяет избежать жёстких ограничений по коронавирусу, включая закрытие предприятий.

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