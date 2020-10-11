"Инфекция клюнула, собака". 90-летний Иван Краско заразился коронавирусом

Народный артист России Иван Краско заразился коронавирусной инфекцией. Как сообщил актёр, ещё 3 и 5 октября он играл в театре, а уже шестого числа у него диагностировали болезнь. Притом первые дни недомогания протекали тяжело.

— Чувствую, тяжесть такая, слабость появилась… Думаю: "Чего это такое?" И правда, тут-то я и поверил во все эти инфекционные дела. Врачи потом дополнительно приходили уже домой обследовать. Предлагали в больничку положить, а им отвечаю, что нееет, ребятки, это у вас не получится, — признался Краско в интервью "Комсомольской правде".

Как отметил актёр, сейчас он чувствует себя уже лучше и надеется в скором времени вернуться к своей работе в театре. Перед выявлением вируса он успел сыграть Сократа и полагает, что сделал это слишком энергично.

— Думал, что разучусь играть, но нет — всё вроде бы было в норме. Но перерасход всё же случился. Тут-то меня инфекция и клюнула, собака! — заявил Краско.