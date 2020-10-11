"Инфекция клюнула, собака". 90-летний Иван Краско заразился коронавирусом

Народный артист России Иван Краско заразился коронавирусной инфекцией. Как сообщил актёр, ещё 3 и 5 октября он играл в театре, а уже шестого числа у него диагностировали болезнь. Притом первые дни недомогания протекали тяжело.
— Чувствую, тяжесть такая, слабость появилась… Думаю: "Чего это такое?" И правда, тут-то я и поверил во все эти инфекционные дела. Врачи потом дополнительно приходили уже домой обследовать. Предлагали в больничку положить, а им отвечаю, что нееет, ребятки, это у вас не получится, — признался Краско в интервью "Комсомольской правде".
Как отметил актёр, сейчас он чувствует себя уже лучше и надеется в скором времени вернуться к своей работе в театре. Перед выявлением вируса он успел сыграть Сократа и полагает, что сделал это слишком энергично.
— Думал, что разучусь играть, но нет — всё вроде бы было в норме. Но перерасход всё же случился. Тут-то меня инфекция и клюнула, собака! — заявил Краско.
90-летний Иван Краско раскрыл секрет своего долголетияНесмотря на солидный возраст, актёр продолжает играть в театре и воспитывать студентов-сыновей Фёдора и Ивана.
Ранее Лайф писал, что народный артист РФ Иван Краско официально развёлся со своей женой Натальей Шевель, которая младше него на 60 лет. Ученица актёра стала его четвёртой женой в 2015 году. При этом после очередного развода Краско остался без жилья. Вся недвижимость актёра была поделена его бывшими жёнами. Единственное, что осталось у артиста, — баня в родном селе.
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