В аэропорту Домодедово объяснили, почему там опрокинулась пожарная машина

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Пожарная машина, которая опрокинулась в аэропорту Домодедово, была задействована в тренировке. Водитель на повороте потерял управление, когда спецтехника выехала на грунт.

— Пожарный расчёт следовал на тренировочное мероприятие. По оперативным данным, во время прохождения автомобилем поворота произошёл выезд за пределы асфальтового покрытия на грунт. В результате произошла потеря управления, которая привела к ДТП, — объяснили в пресс-службе.

Там отметили, что медицинская служба аэропорта оперативно прибыла на место аварии и оказала первую медпомощь сотрудникам. Во время инцидента пострадали трое. Они госпитализированы.

В пресс-службе добавили, что на работу воздушной гавани инцидент не повлиял. Аэропорт работает штатно. Прилёт и вылет рейсов осуществляется без отклонения от расписания полётов.