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В аэропорту Домодедово объяснили, почему там опрокинулась пожарная машина

На график рейсов инцидент не повлиял.

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Видео © Mash

Пожарная машина, которая опрокинулась в аэропорту Домодедово, была задействована в тренировке. Водитель на повороте потерял управление, когда спецтехника выехала на грунт.

Пожарный расчёт следовал на тренировочное мероприятие. По оперативным данным, во время прохождения автомобилем поворота произошёл выезд за пределы асфальтового покрытия на грунт. В результате произошла потеря управления, которая привела к ДТП, — объяснили в пресс-службе.

В аэропорту Домодедово перевернулась пожарная машина, трое пострадали — видео

Инцидент произошёл во время тренировки спасателей.

Там отметили, что медицинская служба аэропорта оперативно прибыла на место аварии и оказала первую медпомощь сотрудникам. Во время инцидента пострадали трое. Они госпитализированы.

В пресс-службе добавили, что на работу воздушной гавани инцидент не повлиял. Аэропорт работает штатно. Прилёт и вылет рейсов осуществляется без отклонения от расписания полётов.

Ранее в аэропорту Красноярска мужчина жёстко избил полицейского. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что хулиган ударяет стража порядка по лицу, а затем начинает бить руками и ногами.

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