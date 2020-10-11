Ест, спит, играет. Врачи рассказали о состоянии уральской истощённой девочки из шкафа

Фото © LIFE
Полугодовалая девочка из города Карпинска Свердловской области, которую мать морила голодом и держала в шкафу, идёт на поправку. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков.
— Полина из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ № 1, ест, спит, играет игрушками, — написал он на своей странице в "Фейсбуке". Жизни девочки ничего не угрожает.
"В шкафу живёт кукла Полина". Дети полгода подкармливали ребёнка, пока мать морила его голодомВ детском саду рассказы трёхлетней Леры про живую куклу принимали за её фантазии. Никому и в голову не могло прийти, что всё это время девочка говорила про истощённого живого младенца, которого мать Леры прятала в шкафу полгода.
Напомним, ранее сообщалось, что женщины нашли истощённого новорождённого ребёнка в шкафу у подруги во время пьянки. Оказалось, что жительница Карпинска родила полгода назад и всё это время прятала малышку и морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу.
Комментариев: 0