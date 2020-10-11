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Ест, спит, играет. Врачи рассказали о состоянии уральской истощённой девочки из шкафа

Ребёнок находится в больнице и идёт на поправку.

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Фото © LIFE

Фото © LIFE

Полугодовалая девочка из города Карпинска Свердловской области, которую мать морила голодом и держала в шкафу, идёт на поправку. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков.

Полина из Карпинска, находящаяся на лечении в ОДКБ № 1, ест, спит, играет игрушками, — написал он на своей странице в "Фейсбуке". Жизни девочки ничего не угрожает.

"В шкафу живёт кукла Полина". Дети полгода подкармливали ребёнка, пока мать морила его голодом

В детском саду рассказы трёхлетней Леры про живую куклу принимали за её фантазии. Никому и в голову не могло прийти, что всё это время девочка говорила про истощённого живого младенца, которого мать Леры прятала в шкафу полгода.

Напомним, ранее сообщалось, что женщины нашли истощённого новорождённого ребёнка в шкафу у подруги во время пьянки. Оказалось, что жительница Карпинска родила полгода назад и всё это время прятала малышку и морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу.

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