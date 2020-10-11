Твиттер-аккаунт робота "Фёдора" удалили после постов про "пьяных космонавтов"

Официальный аккаунт человекоподобного робота "Фёдора" в "Твиттере" удалили после постов с оскорблениями в адрес российских космонавтов. В последних его твитах говорилось о том, что командир МКС-41/42 Максим Сураев и бортинженер Александр Самокутяев во время нахождения на орбите в 2014 году употребляли алкоголь.

— Прошу вернуть меня к активной работе... Роботы в отличие от Сураева и Самокутяева не подвержены сладостям, не нарушают сухой закон на орбитальной станции, — говорилось в аккаунте "Фёдора".

Сейчас при попытке открыть страницу робота Skybot F-850 появляется надпись: "Такой учётной записи нет. Попробуйте поискать ещё".