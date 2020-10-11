Финансовый аналитик предположил, когда курс рубля вернётся к уровню 2014 и 2016 годов

Участники финансовых рынков, несмотря на пандемию, оптимистично смотрят в будущее. Такие настроения могут сказаться и на курсе рубля. Об этом пишет "Российская газета".

— На фоне острого всплеска второй волны пандемии в мире, казалось бы, под ударом должны быть рисковые активы, в том числе нефть и рубль. Но рынком владеет позитив, — сказал главный аналитик "Телетрейда" Марк Гойхман.

Отмечается, что на курс валют, в том числе рубля, сейчас влияет много факторов. Это, например, возобновление в США переговоров президента с конгрессом о пакете налогово-бюджетных стимулов для борьбы с последствиями пандемии. Потом Дональд Трамп эту инициативу свернул, но рынки ждут этих денег, что поддерживает рисковые активы.

Другой фактор — это то, что рейтинг Трампа всё сильнее отстаёт от его главного соперника на выборах Джо Байдена. Инвесторы считают, что в случае победы последнего снизится склонность Вашингтона к "торговым войнам" с Китаем и ЕС.

На этом фоне повышается спрос на сырьё и на валюты развивающихся рынков. Впрочем, как пишет газета, курс рубля при таких условиях всё равно сохранится в коридоре 76–77,4 рубля за доллар и 90,1–91,6 рубля за евро. Даже при высокой волатильности рубля осенью не стоит ожидать повторения ситуации октября 2014 года, когда курс евро поднялся выше 100 рублей, или января 2016 года, когда доллар стоил 86 рублей. Таков прогноз финансистов как минимум до выборов в США.