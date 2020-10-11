Смертельный трюк. Байкер попытался переехать разведённый мост и упал в Неву

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В Санкт-Петербурге в ночь на 11 октября мотоциклист упал в Неву с Сампсониевского моста. Молодой человек на Kawasaki попытался перепрыгнуть на противоположную сторону, но повторить трюк из боевиков без страховки оказалось не так легко.

В УГИБДД РФ по городу и Ленинградской области уточнили, что инцидент произошёл около 02:15. 29-летний мотоциклист миновал ограждения и на красный свет заехал на мост. В итоге он рухнул в Неву на байке перед разводной частью. В результате молодой человек скончался на месте от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка.