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Смертельный трюк. Байкер попытался переехать разведённый мост и упал в Неву

29-летнего мотоциклиста не остановили ни ограждения, ни красный сигнал светофора.

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Видео © VK / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге в ночь на 11 октября мотоциклист упал в Неву с Сампсониевского моста. Молодой человек на Kawasaki попытался перепрыгнуть на противоположную сторону, но повторить трюк из боевиков без страховки оказалось не так легко.

В УГИБДД РФ по городу и Ленинградской области уточнили, что инцидент произошёл около 02:15. 29-летний мотоциклист миновал ограждения и на красный свет заехал на мост. В итоге он рухнул в Неву на байке перед разводной частью. В результате молодой человек скончался на месте от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка.

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Болид, в котором находилась Лаура Сальво, ударился правой стороной о другую машину и отлетел в дерево.

А в Москве мотоциклист врезался в ребёнка, который пересекал пешеходный переход на самокате. После этого байкер вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами.

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