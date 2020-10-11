Эксперты рассказали, как и в какой валюте лучше всего хранить сбережения

Большинство россиян до сих пор предпочитают в качестве иностранной валюты для хранения доллары. Однако колебания валютных курсов в последние годы слишком хаотичны и сложно предсказуемы. Потому хранить сбережения лучше в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем. Такое мнение высказал глава "Росбанка" Илья Поляков.

— Если говорить о валюте для сохранения сбережений, то лучше всего, на мой взгляд, придерживаться принципа валютной диверсификации и ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем, — заявил в интервью РИА "Новости" банкир.

Он отметил, что розничные клиенты, как правило, слабо ориентируются в валютном рынке, а потому не могут гарантировать себе заработок на спекулятивных валютных операциях.

— Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы. В то время как выбор валюты для инвестирования в соответствии с валютой будущих расходов снижает риск изменения курса в планировании бюджета, — добавил Поляков.

При этом ещё в сентябре эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин заявлял, что одной из самых надёжных иностранных валют в ближайшее время будет швейцарский франк. Он объяснил это тем, что национальная валюта Швейцарии сохраняет стабильность на фоне пандемии коронавируса и слабо зависит от изменений внешнеполитического фона.