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Студент снял на видео, до каких невероятных размеров распух его язык из-за пчелы, которая сидела на еде

И Коби не придумал ничего лучше, как спросить совета у подписчиков в "Тиктоке".

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Фото © TikTok / kobe_freeman

20-летний Коби Фриман из Юты, США, — весельчак, спортсмен и просто хороший парень — однажды вечером сделал себе гамбургер. И стоит сказать, получилось у него отлично. Ужин уже подходил к концу, когда парень почувствовал боль во рту. Посмотрев в зеркало, он обнаружил, что на его языке сидит пчела, которая была явно не рада, что оказалась здесь, пишет Daily Mail.

20-летний Коби Фриман из Юты, США, — весельчак, спортсмен и просто хороший парень — однажды вечером сделал себе гамбургер. И стоит сказать, получилось у него отлично. Ужин уже подходил к концу, когда парень почувствовал боль во рту. Посмотрев в зеркало, он обнаружил, что на его языке сидит пчела, которая была явно не рада, что оказалась здесь, пишет Daily Mail.

20-летний Коби Фриман из Юты, США, — весельчак, спортсмен и просто хороший парень — однажды вечером сделал себе гамбургер. И стоит сказать, получилось у него отлично. Ужин уже подходил к концу, когда парень почувствовал боль во рту. Посмотрев в зеркало, он обнаружил, что на его языке сидит пчела, которая была явно не рада, что оказалась здесь, пишет Daily Mail.

20-летний Коби Фриман из Юты, США, — весельчак, спортсмен и просто хороший парень — однажды вечером сделал себе гамбургер. И стоит сказать, получилось у него отлично. Ужин уже подходил к концу, когда парень почувствовал боль во рту. Посмотрев в зеркало, он обнаружил, что на его языке сидит пчела, которая была явно не рада, что оказалась здесь, пишет Daily Mail.

20-летний Коби Фриман из Юты, США, — весельчак, спортсмен и просто хороший парень — однажды вечером сделал себе гамбургер. И стоит сказать, получилось у него отлично. Ужин уже подходил к концу, когда парень почувствовал боль во рту. Посмотрев в зеркало, он обнаружил, что на его языке сидит пчела, которая была явно не рада, что оказалась здесь, пишет Daily Mail.

20-летний Коби Фриман из Юты, США, — весельчак, спортсмен и просто хороший парень — однажды вечером сделал себе гамбургер. И стоит сказать, получилось у него отлично. Ужин уже подходил к концу, когда парень почувствовал боль во рту. Посмотрев в зеркало, он обнаружил, что на его языке сидит пчела, которая была явно не рада, что оказалась здесь, пишет Daily Mail. - вава

Видео © TikTok / kobe_freeman

Коби избавился от неё, но язык сразу начал пухнуть. Не став вызывать скорую, парень записал видео в TikTok, где спросил у подписчиков, как ему теперь поступить. В ролике спортсмен еле проговаривал слова из-за огромного языка, который не помещался в рот. Посмотреть на старания парня и повеселиться над его проблемой решили 5,3 миллиона человек, 621 тысяча из которых поставила лайк.

Фото © TikTok / kobe_freeman

Фото © TikTok / kobe_freeman

В комментариях подписчики принялись упражняться в остроумии, советуя Коби для симметрии ужалить себя в других местах, чтобы распухнуть равномерно. Но большая часть зрителей начала волноваться за здоровье и жизнь парня, советуя всё-таки обратиться в больницу.

Фото © Instagram / kobe_freeman

Фото © Instagram / kobe_freeman

Бенадрил и больница, друг мой

pot.pickle

Чувак, топай в больницу, блин

chit0wn1216

Эта пчела не доживёт до следующего дня, а если ты не пойдёшь в больницу, то и ты тоже

texasjed

Девушка вернулась домой спустя две недели и обнаружила новых жильцов, которые поселились на окне

Каждое столкновение с ними Алисса записывала на видео, которые позже выкладывала в TikTok.

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