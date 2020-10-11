Студент снял на видео, до каких невероятных размеров распух его язык из-за пчелы, которая сидела на еде

20-летний Коби Фриман из Юты, США, — весельчак, спортсмен и просто хороший парень — однажды вечером сделал себе гамбургер. И стоит сказать, получилось у него отлично. Ужин уже подходил к концу, когда парень почувствовал боль во рту. Посмотрев в зеркало, он обнаружил, что на его языке сидит пчела, которая была явно не рада, что оказалась здесь, пишет Daily Mail.

20-летний Коби Фриман из Юты, США, — весельчак, спортсмен и просто хороший парень — однажды вечером сделал себе гамбургер. И стоит сказать, получилось у него отлично. Ужин уже подходил к концу, когда парень почувствовал боль во рту. Посмотрев в зеркало, он обнаружил, что на его языке сидит пчела, которая была явно не рада, что оказалась здесь, пишет Daily Mail.

20-летний Коби Фриман из Юты, США, — весельчак, спортсмен и просто хороший парень — однажды вечером сделал себе гамбургер. И стоит сказать, получилось у него отлично. Ужин уже подходил к концу, когда парень почувствовал боль во рту. Посмотрев в зеркало, он обнаружил, что на его языке сидит пчела, которая была явно не рада, что оказалась здесь, пишет Daily Mail.

20-летний Коби Фриман из Юты, США, — весельчак, спортсмен и просто хороший парень — однажды вечером сделал себе гамбургер. И стоит сказать, получилось у него отлично. Ужин уже подходил к концу, когда парень почувствовал боль во рту. Посмотрев в зеркало, он обнаружил, что на его языке сидит пчела, которая была явно не рада, что оказалась здесь, пишет Daily Mail.

20-летний Коби Фриман из Юты, США, — весельчак, спортсмен и просто хороший парень — однажды вечером сделал себе гамбургер. И стоит сказать, получилось у него отлично. Ужин уже подходил к концу, когда парень почувствовал боль во рту. Посмотрев в зеркало, он обнаружил, что на его языке сидит пчела, которая была явно не рада, что оказалась здесь, пишет Daily Mail.

20-летний Коби Фриман из Юты, США, — весельчак, спортсмен и просто хороший парень — однажды вечером сделал себе гамбургер. И стоит сказать, получилось у него отлично. Ужин уже подходил к концу, когда парень почувствовал боль во рту. Посмотрев в зеркало, он обнаружил, что на его языке сидит пчела, которая была явно не рада, что оказалась здесь, пишет Daily Mail. - вава

Видео © TikTok / kobe_freeman

Коби избавился от неё, но язык сразу начал пухнуть. Не став вызывать скорую, парень записал видео в TikTok, где спросил у подписчиков, как ему теперь поступить. В ролике спортсмен еле проговаривал слова из-за огромного языка, который не помещался в рот. Посмотреть на старания парня и повеселиться над его проблемой решили 5,3 миллиона человек, 621 тысяча из которых поставила лайк.

Фото © TikTok / kobe_freeman

В комментариях подписчики принялись упражняться в остроумии, советуя Коби для симметрии ужалить себя в других местах, чтобы распухнуть равномерно. Но большая часть зрителей начала волноваться за здоровье и жизнь парня, советуя всё-таки обратиться в больницу.

Фото © Instagram / kobe_freeman

Бенадрил и больница, друг мой pot.pickle

Чувак, топай в больницу, блин chit0wn1216