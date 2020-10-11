10 знаменитостей, которые своей красотой обязаны азиатским корням

Наоми Кэмпбелл

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Наоми Кэмпбелл в России помнят по её роману с миллиардером Владиславом Дорониным. Её называют Чёрной Пантерой, но немногие знают, что своим чарующим взглядом она обязана китайско-ямайскому происхождению по линии отца.

Оливия Манн

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В России Оливию Манн знают по ролям во втором "Железном человеке" и сериале "Служба новостей". Азиатские черты у актрисы — от мамы, которая выросла во Вьетнаме, но имеет китайские корни.

Девон Аоки

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Модель и актрису Девон Аоки многие помнят по ролям в "Двойном форсаже" и "Городе грехов". Ещё этой девушке принадлежит титул самой невысокой супермодели в мире. Её мама — наполовину немка, наполовину англичанка, а вот отец — японец.

Нора Джонс

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Нору Джонс называют главной джазовой певицей современности, но мало кто знает, что её отец — родом из Индии.

Николь Шерзингер

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Певица Николь Шерзингер имеет русские корни, но азиатские черты лица у неё от отца-филиппинца.

Кейт Бекинсейл

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Нестареющая Кейт Бекинсейл родилась в актёрской семье. Возможно, именно благодаря бирманским корням отца её организм просто отменил старость.

Хлоя Беннет

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Хлоя Беннет известна по роли Дейзи "Скай" Джонсон в сериале "Агенты "Щ. И. Т.". Её отец — американец китайского происхождения.

Джессика Хенвик

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Джессику Хенвик мы знаем по роли в сериале "Игра престолов", где она сыграла Нимерию Сэнд. Её мать — родом из Сингапура, но по национальности — китаянка.

Элоди Юнг

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Элоди Юнг сыграла роль Электры Натчиос в сериале Netflix "Сорвиголова". Она выросла и живёт во Франции, но её отец — камбоджиец.

Кэсси Вентура

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