10 знаменитостей, которые своей красотой обязаны азиатским корням

Наоми Кэмпбелл
Фото © Instagram / naomi
Наоми Кэмпбелл в России помнят по её роману с миллиардером Владиславом Дорониным. Её называют Чёрной Пантерой, но немногие знают, что своим чарующим взглядом она обязана китайско-ямайскому происхождению по линии отца.
Оливия Манн
Фото © Instagram / oliviamunn
В России Оливию Манн знают по ролям во втором "Железном человеке" и сериале "Служба новостей". Азиатские черты у актрисы — от мамы, которая выросла во Вьетнаме, но имеет китайские корни.
Девон Аоки
Фото © Instagram / devonaoki
Модель и актрису Девон Аоки многие помнят по ролям в "Двойном форсаже" и "Городе грехов". Ещё этой девушке принадлежит титул самой невысокой супермодели в мире. Её мама — наполовину немка, наполовину англичанка, а вот отец — японец.
Нора Джонс
Фото © Instagram / norahjones
Нору Джонс называют главной джазовой певицей современности, но мало кто знает, что её отец — родом из Индии.
Николь Шерзингер
Фото © Instagram / nicolescherzinger
Певица Николь Шерзингер имеет русские корни, но азиатские черты лица у неё от отца-филиппинца.
Кейт Бекинсейл
Фото © Instagram / katebeckinsale
Нестареющая Кейт Бекинсейл родилась в актёрской семье. Возможно, именно благодаря бирманским корням отца её организм просто отменил старость.
Хлоя Беннет
Фото © Instagram / chloebennet
Хлоя Беннет известна по роли Дейзи "Скай" Джонсон в сериале "Агенты "Щ. И. Т.". Её отец — американец китайского происхождения.
Джессика Хенвик
Фото © Instagram / jhenwick
Джессику Хенвик мы знаем по роли в сериале "Игра престолов", где она сыграла Нимерию Сэнд. Её мать — родом из Сингапура, но по национальности — китаянка.
Элоди Юнг
Фото © Instagram / e.l.o.d.i.e.y.u.n.g
Элоди Юнг сыграла роль Электры Натчиос в сериале Netflix "Сорвиголова". Она выросла и живёт во Франции, но её отец — камбоджиец.
Кэсси Вентура
Фото © Instagram / cassie
Кэсси сделала карьеру певицы, когда ей было 22 года. Тогда же она снялась в фильме "Шаг вперёд — 2: Улицы". Своей внешностью она обязана отцу-филиппинцу.
Комментариев: 0