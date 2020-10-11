Модель примерила теннисную форму, но неудача с водой раскрыла, что под ней ничего нет

Популярная 27-летняя фитнес-модель и тренер Аньела Сагра из Флориды, США, не теряет времени в спортзале, что и доказывает с удовольствием откровенными фото. На них девушка демонстрирует кубики пресса, подтянутые руки и ноги и накачанные ягодицы. Ни один вид спорта не проходит мимо неё, именно это и решила показать модель, примерив теннисную форму. К топу и юбке Аньела добавила кепку, позируя с бутылкой воды.

Фото © Instagram / anllela_sagra

Именно она и подвела девушку. Одно неловкое движение — и вода выплеснулась из горлышка, попав модели на белый топ. Ткань мгновенно намокла и стала просвечивать, показывая, что под ней ничего нет. Поклонники, которых у Аньелы целых 11,9 млн, не смогли посочувствовать кумиру, потерявшись в её формах, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / anllela_sagra

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Фото © Instagram / anllela_sagra