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Модель примерила теннисную форму, но неудача с водой раскрыла, что под ней ничего нет

Подписчики не нашли в себе сил посочувствовать девушке, засмотревшись на её фигуру.

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Фото © Instagram / anllela_sagra

Популярная 27-летняя фитнес-модель и тренер Аньела Сагра из Флориды, США, не теряет времени в спортзале, что и доказывает с удовольствием откровенными фото. На них девушка демонстрирует кубики пресса, подтянутые руки и ноги и накачанные ягодицы. Ни один вид спорта не проходит мимо неё, именно это и решила показать модель, примерив теннисную форму. К топу и юбке Аньела добавила кепку, позируя с бутылкой воды.

Фото © Instagram / anllela_sagra

Фото © Instagram / anllela_sagra

Именно она и подвела девушку. Одно неловкое движение — и вода выплеснулась из горлышка, попав модели на белый топ. Ткань мгновенно намокла и стала просвечивать, показывая, что под ней ничего нет. Поклонники, которых у Аньелы целых 11,9 млн, не смогли посочувствовать кумиру, потерявшись в её формах, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / anllela_sagra

Фото © Instagram / anllela_sagra

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Фото © Instagram / anllela_sagra

Фото © Instagram / anllela_sagra

Вообще, подобные фото — новый опыт для девушки. Обычно она выкладывает горячие снимки в купальниках, нижнем белье и спортивной одежде, которые остаются в рамках приличий. Свой инстаграм Аньела посвятила моделингу и фитнесу, выкладывая видео тренировок для всех, кто желает такую же фигуру, как у неё.

Модель похвасталась новым платьем, и теперь даже самый слабый ветер грозит ей публичным позором

Зато поклонники смущённо надеются призвать бурю своими тихими молитвами.

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