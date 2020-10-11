Если проигнорировать эти 5 советов от экспертов, ваши интимные фото рано или поздно утекут в Сеть

Коронавирус вынуждает нас соблюдать социальную дистанцию. К сожалению, это касается и интимных отношений, поэтому сексуальные партнёры всё чаще отправляют друг другу свои откровенные снимки. Неудивительно, что в связи с этим выросло и число фактов так называемой порномести, когда горячие фото сливают в Сеть без разрешения. За последние несколько месяцев только в Британии зафиксировано на 22% больше таких случаев, чем до пандемии. Insider приводит советы экспертов по кибербезопасности о том, как не попасть впросак из-за своих эротических селфи.

1. Всегда используйте мессенджеры со сквозным шифрованием

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Когда под рукой так много приложений для общения, мало кто задумывается о том, какой путь проделывают отправленные материалы, прежде чем достичь адресата. Специалисты рекомендуют использовать такие мессенджеры, как Signal, Telegram или WhatsApp, которые обеспечивают защиту ваших данных от третьих лиц. А вот через Snapchat или Instagram изображения лучше не отправлять: они останутся незашифрованными.

2. Храните ваши изображения только в надёжных местах

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Вы должны точно знать, где хранятся ваши фото. Убедитесь, что они по умолчанию не копируются в облачный сервис, куда могут легко проникнуть злоумышленники (вспомните слив интимных фото звёзд в 2014 году). Если у вас iPhone, проверьте настройки хранилища данных и при необходимости отключите службы iCloud. Если у вас устройство на базе Android, отключите функцию автоматического резервного копирования в приложении "Google Фото". В целях безопасности проверьте свои учётные записи iCloud или "Google Фото" в Интернете и удалите все фотографии, которые могли случайно сохраниться туда с ваших устройств.

3. Убедитесь, что адресат тоже осознаёт риски

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К сожалению, защиты вашего устройства недостаточно — многое зависит от человека, которому вы отправляете изображения. Ваш партнёр может относиться к вопросам кибербезопасности недостаточно серьёзно. Поэтому, прежде чем что-то отправить, спросите, где будут храниться ваши фотографии, проверены ли настройки iCloud или "Google Фото" и будут ли удалены ваши изображения по первой просьбе.

4. Спросите себя, действительно ли вы доверяете человеку, которому отправляете фотографии

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Хотя этот совет может показаться очевидным, он, вероятно, самый важный из всех: если вы не доверяете адресату, не нажимайте "Отправить". Обратите внимание, оказывал ли на вас давление человек, которому вы хотите скинуть свои фото. Убедитесь, что вы действуете, исходя из собственных желаний, а не по принуждению.

5. Не упускайте из виду детали

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