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Если проигнорировать эти 5 советов от экспертов, ваши интимные фото рано или поздно утекут в Сеть

В период пандемии выросло число случаев порномести. Вот как от неё защититься.

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Фото © Unsplash / Igor Starkov

Коронавирус вынуждает нас соблюдать социальную дистанцию. К сожалению, это касается и интимных отношений, поэтому сексуальные партнёры всё чаще отправляют друг другу свои откровенные снимки. Неудивительно, что в связи с этим выросло и число фактов так называемой порномести, когда горячие фото сливают в Сеть без разрешения. За последние несколько месяцев только в Британии зафиксировано на 22% больше таких случаев, чем до пандемии. Insider приводит советы экспертов по кибербезопасности о том, как не попасть впросак из-за своих эротических селфи.

1. Всегда используйте мессенджеры со сквозным шифрованием

Фото © Unsplash / Christian Wiediger

Фото © Unsplash / Christian Wiediger

Когда под рукой так много приложений для общения, мало кто задумывается о том, какой путь проделывают отправленные материалы, прежде чем достичь адресата. Специалисты рекомендуют использовать такие мессенджеры, как Signal, Telegram или WhatsApp, которые обеспечивают защиту ваших данных от третьих лиц. А вот через Snapchat или Instagram изображения лучше не отправлять: они останутся незашифрованными.

2. Храните ваши изображения только в надёжных местах

Фото © Unsplash / Markus Winkler

Фото © Unsplash / Markus Winkler

Вы должны точно знать, где хранятся ваши фото. Убедитесь, что они по умолчанию не копируются в облачный сервис, куда могут легко проникнуть злоумышленники (вспомните слив интимных фото звёзд в 2014 году). Если у вас iPhone, проверьте настройки хранилища данных и при необходимости отключите службы iCloud. Если у вас устройство на базе Android, отключите функцию автоматического резервного копирования в приложении "Google Фото". В целях безопасности проверьте свои учётные записи iCloud или "Google Фото" в Интернете и удалите все фотографии, которые могли случайно сохраниться туда с ваших устройств.

3. Убедитесь, что адресат тоже осознаёт риски

Фото © Unsplash / Igor Starkov

Фото © Unsplash / Igor Starkov

К сожалению, защиты вашего устройства недостаточно — многое зависит от человека, которому вы отправляете изображения. Ваш партнёр может относиться к вопросам кибербезопасности недостаточно серьёзно. Поэтому, прежде чем что-то отправить, спросите, где будут храниться ваши фотографии, проверены ли настройки iCloud или "Google Фото" и будут ли удалены ваши изображения по первой просьбе.

4. Спросите себя, действительно ли вы доверяете человеку, которому отправляете фотографии

Фото © Unsplash / Charles Deluvio

Фото © Unsplash / Charles Deluvio

Хотя этот совет может показаться очевидным, он, вероятно, самый важный из всех: если вы не доверяете адресату, не нажимайте "Отправить". Обратите внимание, оказывал ли на вас давление человек, которому вы хотите скинуть свои фото. Убедитесь, что вы действуете, исходя из собственных желаний, а не по принуждению.

5. Не упускайте из виду детали

Фото © Unsplash / MR WONG

Фото © Unsplash / MR WONG

При выборе фотографии, которую вы планируете отправить, обратите внимание на такие детали, как фон или возможность опознать ваше лицо по приметам типа татуировок или родинок. Место съёмки также имеет немаловажное значение. Это может показаться очевидным, но не стоит фотографироваться обнажённым на фоне логотипа вашей компании, особенно если вы юрист или педагог.

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