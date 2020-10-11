Путин рассказал о подарках от внуков на день рождения

Президент России Владимир Путин 7 октября отпраздновал день рождения. В эфире телеканала "Россия-1" он рассказал, что всегда ждёт поздравлений от друзей, детей и внуков.

От последних "поделки бывают, рисунки, просто поздравления", рассказал российский лидер в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин".