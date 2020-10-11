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Путин рассказал о подарках от внуков на день рождения

Российскому лидеру исполнилось 68 лет.

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Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Президент России Владимир Путин 7 октября отпраздновал день рождения. В эфире телеканала "Россия-1" он рассказал, что всегда ждёт поздравлений от друзей, детей и внуков.

От последних "поделки бывают, рисунки, просто поздравления", рассказал российский лидер в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин".

Путин объяснил, почему в большой политике нет дружбы

Глава государства считает, что между лидерами должны быть хорошие отношения.

Напомним, 7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 68 лет. Российского лидера с праздником поздравили иностранные коллеги, в том числе лидеры Белоруссии, Азербайджана, Армении, Израиля, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Не остались в стороне и граждане РФ. Так, жительница Москвы связала коллекцию свитеров с лучшими мемами о Путине.

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