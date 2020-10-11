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Из-за разлива дизельного топлива в Ангару возбуждено уголовное дело

Масштабы загрязнения ещё выясняют.

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Фото © LIFE

Фото © LIFE

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангару. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, при движении транспортировочной баржи по Ангаре произошёл разрыв изношенной цистерны на её борту. Из-за этого в воду попало дизельное топливо.

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В реку попало около 0,5 тонны нефтепродуктов.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Следователи осматривают место ЧП и проводят обыски по месту нахождения организации ООО "Приангарский ЛПК", которой принадлежала баржа. Допрашивают также членов судовой команды и руководителей компании.

По данным источника Лайфа, последствий выброса топлива пока не нашли. Сотрудники Росприроднадзора сегодня вновь будут брать пробы воды. На Богучанском водохранилище дежурит пост на случай, если там появятся признаки загрязнения.

Ранее Лайф писал о массовой гибели морских обитателей в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера. Губернатор Солодов пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией в регионе.

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