Из-за разлива дизельного топлива в Ангару возбуждено уголовное дело

Фото © LIFE

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангару. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, при движении транспортировочной баржи по Ангаре произошёл разрыв изношенной цистерны на её борту. Из-за этого в воду попало дизельное топливо.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Следователи осматривают место ЧП и проводят обыски по месту нахождения организации ООО "Приангарский ЛПК", которой принадлежала баржа. Допрашивают также членов судовой команды и руководителей компании.

По данным источника Лайфа, последствий выброса топлива пока не нашли. Сотрудники Росприроднадзора сегодня вновь будут брать пробы воды. На Богучанском водохранилище дежурит пост на случай, если там появятся признаки загрязнения.