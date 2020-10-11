Под Калининградом пьяный извращенец пристал к маленькой девочке прямо у дверей школы

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В Калининградской области полиция задержала подозреваемого в растлении девочки прямо у здания школы в Зеленоградске. Инцидент вызвал большой общественный резонанс, поскольку сам момент приставаний взрослого мужчины к детям попал в объектив камеры видеонаблюдения. Директор учебного учреждения обратилась в полицию.

Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах региона, задержанным оказался местный житель. Ранее он был дважды судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Сопротивления полиции не оказывал и отрицать случай с детьми не стал. Свои действия объяснил тем, что был сильно пьян и якобы даже сам не понял, как и зачем поцеловал одну из девочек.

Расследованием произошедшего займутся сотрудники Следственного комитета России.