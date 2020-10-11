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Нашли на улице. Девочка в Ленобласти отравилась спиртом и впала в кому

Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.

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Фото © Pixabay

Несовершеннолетняя жительница Волосовского района Ленинградской области впала в кому, отравившись спиртом. Об этом журналистам сообщили в региональном главке МВД.

В полицию поступила телефонограмма, что у 14-летней школьницы диагностировано отравление этанолом, несовершеннолетняя находится в коме. Её состояние медики оценивают как тяжёлое, — сказали в ведомстве.

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Стоимость будет рассчитана исходя из уровня инфляции.

Там отметили, что ребёнка нашли в бессознательном состоянии прямо на улице. Её немедленно госпитализировали. Сейчас полиция ведёт проверку по факту произошедшего.

Ранее на Сахалине обнаружили тело новорождённого ребёнка с этиловым спиртом в организме. Уточняется, что тело младенца нашли в квартире, в которой также проживала мать ребёнка с сожителем.

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