Нашли на улице. Девочка в Ленобласти отравилась спиртом и впала в кому

Несовершеннолетняя жительница Волосовского района Ленинградской области впала в кому, отравившись спиртом. Об этом журналистам сообщили в региональном главке МВД.

— В полицию поступила телефонограмма, что у 14-летней школьницы диагностировано отравление этанолом, несовершеннолетняя находится в коме. Её состояние медики оценивают как тяжёлое, — сказали в ведомстве.

Там отметили, что ребёнка нашли в бессознательном состоянии прямо на улице. Её немедленно госпитализировали. Сейчас полиция ведёт проверку по факту произошедшего.