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Подозреваемого в педофилии архангельского министра отправили под домашний арест

Против Гнедышева возбуждено дело по статье "Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц".

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Юрий Гнедышев. Фото © VK / gnedyshev

И. о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, задержанного по подозрению в педофилии, отправили под домашний арест на два месяца — до 8 декабря. Об этом сообщили Лайфу в региональном управлении Следственного комитета.

Чиновник подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. По данным следствия, Гнедышев в декабре 2019 года вёл в социальных сетях переписку с двумя школьницами, одной из них отправил ссылку на секс-видео. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц".

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В деле фигурируют как минимум двое потерпевших. Это школьницы, с которыми Юрий Гнедышев, предположительно, вёл секс-переписку.

Юрий Гнедышев стал исполняющим обязанности министра образования Архангельской области в конце августа 2020 года, когда министр Олег Полухин ушёл в отставку. До этого он был заместителем Полухина. До работы в министерстве подозреваемый был директором Северодвинской гимназии № 14. По данным сайта гимназии, в 1995–1998 годах Гнедышев работал учителем математики и физики, в 1998–2001 годах — учителем информатики в Северодвинской средней общеобразовательной школе № 29.

Ранее психологи рассказали, как распознать педофила в окружении ребёнка. Такие люди очень осторожны и даже трусливы.

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