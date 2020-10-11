Подозреваемого в педофилии архангельского министра отправили под домашний арест

И. о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, задержанного по подозрению в педофилии, отправили под домашний арест на два месяца — до 8 декабря. Об этом сообщили Лайфу в региональном управлении Следственного комитета.

Чиновник подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. По данным следствия, Гнедышев в декабре 2019 года вёл в социальных сетях переписку с двумя школьницами, одной из них отправил ссылку на секс-видео. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц".

Юрий Гнедышев стал исполняющим обязанности министра образования Архангельской области в конце августа 2020 года, когда министр Олег Полухин ушёл в отставку. До этого он был заместителем Полухина. До работы в министерстве подозреваемый был директором Северодвинской гимназии № 14. По данным сайта гимназии, в 1995–1998 годах Гнедышев работал учителем математики и физики, в 1998–2001 годах — учителем информатики в Северодвинской средней общеобразовательной школе № 29.