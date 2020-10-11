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В Дзержинске у пятимесячного малыша оказалось сразу четверо родителей. Но он отправится в детдом

Мальчика с рождения воспитывали знакомые биологической матери, которая, по их словам, угрожала от него избавиться.

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Саломатхон и Шахерезада с Абубакром. Скриншот © "Кстати"

В городе Дзержинске Нижегородской области у новорождённого младенца оказалось сразу четверо родителей. У пятимесячного малыша есть два свидетельства о рождении, и оба настоящие. Несмотря на наличие двух мам и двух пап, ребёнок вскоре окажется в Доме малютки, а решение поистине библейского спора ляжет на плечи следователей и сотрудников органов опеки.

30 апреля я родила мальчика. Помогать с малышом вызвалась подруга — своих детей у неё нет и, может быть, уже не будет. А мне в то время как раз подвернулась работа — два через два надо было выходить. Вот я и согласилась, чтобы она с сынишкой сидела, пока я на работе,рассказала биологическая мать малыша Шахерезада Нематова в эфире передачи "Кстати".

Женщина утверждает, что подруга каждый раз возвращала ей маленького Абубакра с большой неохотой, а потом и вовсе решила оставить его себе. По словам Шахерезады, Саломатхон перестала пускать её в квартиру и заблокировала во всех соцсетях.

У подруги и её супруга другая версия. По их словам, биологическая мать с самого начала не хотела этого малыша. Сначала им пришлось отговаривать знакомую от аборта, а после родов они убедили её не оставлять малыша в роддоме. Шахерезада послушала подругу и забрала сына, но позже передумала.

Они со своим гражданским мужем пришли к нам домой и оставили мальчика, дескать, раз вы просили его не оставлять, то вот и воспитывайте. В противном случае угрожала и вовсе от него избавиться. Естественно, мы оставили малыша у себя, — говорит второй отец мальчика Махадсафо Мирзоев.

Новые родители решили получить свидетельство о рождении, поскольку без документов даже не могли отнести малыша на осмотр. В загсе проблем не возникло. Таким образом, теперь у маленького Абубакра есть сразу два документа, правда, с разными фамилиями и именами родителей. Биологическая мать пытается забрать малыша, а новые родители не хотят расставаться с ребёнком, которого воспитывали с рождения. Младенец же при двух мамах и двух папах оказался вовсе без родителей. Его забрали в больницу и планируют передать в Дом малютки на время расследования.

"Я боюсь!" Автор видео с истощённой "девочкой из шкафа" пожаловалась на травлю

Женщина говорит, что весь город теперь называет её кукушкой и алкашкой.

А в Екатеринбурге врачи пытаются выходить полугодовалую девочку из города Карпинска, которую мать морила голодом и с рождения прятала в шкафу. Истощённую девочку на вертолёте доставили в областную больницу.

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