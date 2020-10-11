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Категорий: 17

Кровь и розы. Житель Башкирии ударил жену ножом, пытаясь помириться

Она уличила супруга в измене и цветы с кольцом принимать отказалась.

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Фото © Pixabay

Поножовщиной обернулась попытка помириться с женой для 51-летнего жителя Белорецкого района Республики Башкортостан. Мужчина был уличён супругой в измене. История вышла драматичная.

По данным регионального УМВД РФ, 43-летняя женщина, узнав о его отношениях на стороне, выгнала мужа вон. Через два месяца он попытался вновь разжечь огонь в их отношениях. Пришёл к ней с букетом роз и золотым кольцом, которые, как он считал, должны были растопить сердце любимой.

Едва он появился на пороге, жена накинулась на него со скалкой, пытаясь изгнать его, видимо, не только из комнаты, но и из своей жизни. Букет красных роз разлетелся по коридорам общежития — мужчина затаил сильную обиду, — сообщает полиция. Он ушёл и вернулся с новеньким, только что купленным ножом и ударил женщину в живот.

Двадцать ударов ножом. Выживший полицейский рассказал о жутком нападении на него с коллегой

А началось всё со звонка в полицию — мужчина утверждал, что его жена душит ребёнка.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на полу общежития следы крови и лепестки роз. Пострадавшую экстренно увезли медики. Мужчину задержали по горячим следам. Он во всём признался. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Англии произошла не менее драматичная история. Парень, которому девушка вогнала в сердце нож, умирая, успел признаться ей в любви. Один из совместных вечеров пара провела за распитием алкоголя, и пьяные посиделки обернулись трагедией.

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