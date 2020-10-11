Кровь и розы. Житель Башкирии ударил жену ножом, пытаясь помириться

Поножовщиной обернулась попытка помириться с женой для 51-летнего жителя Белорецкого района Республики Башкортостан. Мужчина был уличён супругой в измене. История вышла драматичная.

По данным регионального УМВД РФ, 43-летняя женщина, узнав о его отношениях на стороне, выгнала мужа вон. Через два месяца он попытался вновь разжечь огонь в их отношениях. Пришёл к ней с букетом роз и золотым кольцом, которые, как он считал, должны были растопить сердце любимой.

— Едва он появился на пороге, жена накинулась на него со скалкой, пытаясь изгнать его, видимо, не только из комнаты, но и из своей жизни. Букет красных роз разлетелся по коридорам общежития — мужчина затаил сильную обиду, — сообщает полиция. Он ушёл и вернулся с новеньким, только что купленным ножом и ударил женщину в живот.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на полу общежития следы крови и лепестки роз. Пострадавшую экстренно увезли медики. Мужчину задержали по горячим следам. Он во всём признался. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.