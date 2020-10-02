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Парень, которому девушка вогнала в сердце нож, умирая, успел признаться ей в любви

Отношения пары называли нездоровыми и токсичными.

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Фото © Facebook / Craig Morszy, Twitter / derbyshire_live

У 33-летнего Крейга Морса из Сток-он-Трента, Англия, были сложные отношения с его 29-летней девушкой Тоней Крэбтри. Влюблённые уже пытались расстаться, но потом возобновили отношения. Один из совместных вечеров пара провела за распитием алкоголя, и пьяные посиделки обернулись трагедией.

Фото © Facebook / Craig Morszy, Twitter / derbyshire_live

Фото © Facebook / Craig Morszy, Twitter / derbyshire_live

Молодые люди сильно поссорились и перешли к рукоприкладству. У девушки остался синяк под глазом, в свою очередь она тоже ударила парня. А затем побежала за ножом. При этом Крейг якобы испугался не того, что возлюбленная нападёт на него, а того, что она может причинить вред себе. У Тони было тяжёлое детство, последствием которого стала длительная история самоповреждений и серьёзные проблемы с алкоголем.

Фото © Facebook / Craig Morszy

Фото © Facebook / Craig Morszy

Однако когда парень попытался отобрать у избранницы оружие, которым она начала размахивать, то получил удар 9-сантиметровым ножом прямо в сердце. Тот вошёл в тело жертвы по самую рукоять. Брат Тони находился в той же квартире в момент жуткой сцены. И, по его словам, перед смертью Крейг успел признаться девушке в любви.

Крейг закричал и вошёл в спальню, произнеся: "Она зарезала меня, она зарезала меня, я не должен был этого делать", то есть бить её. <...> Он сказал ей, что любит её, после его тело обмякло, и он упал

Брат Тони Крэбтри

Фото © Facebook / Craig Morszy

Фото © Facebook / Craig Morszy

Тоня признала свою вину в непредумышленном убийстве. Её приговорили к 4 годам и 9 месяцам в тюрьме, пишет Derby Telegraph. "Она не хотела причинить ему боль, не хотела нанести ему физическую травму, потому что любила его, а он любил её. Он умирал у неё на руках. "Прости, прости, я люблю тебя", — первое, что она сказала", — заявил адвокат Клайв Стокуэлл. У Крейга осталось четверо детей. Известно, что раньше он обвинялся в применении насилия.

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