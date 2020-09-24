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Ревнивая девушка отправила бойфренду страшное СМС и сожгла дом вместе с его матерью и двумя детьми

Поджигательницу заключили под стражу.

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Фото © Facebook / Genevieve Leah

21-летняя Эббиана Уильямс из Лансинга, США, заподозрила своего бойфренда в измене и решила его наказать. Девушка сказала подвозившей её подруге, что собирается бросить камень в его окно, но в итоге совершила жестокую месть, которая обернулась гибелью трёх человек.

Фото © Facebook / Genevieve Leah

Фото © Facebook / Genevieve Leah

Эббиана приехала к дому, где жила родительница её бойфренда, отправила "изменнику" страшное сообщение, а затем подожгла жилище. В результате пожара погибли 53-летняя мама парня Мелисса Вестен и два её внука восьми и четырёх лет, пишет The Lansing State Journal.

Я возле дома твоей мамы. Надеюсь, ей нравится гореть живьём

Из сообщения Эббианы Уильямс

Ревнивицу заключили под стражу, сейчас она отрицает свою вину, заявив, что её не было на месте преступления в ту ночь. Однако, по словам соседей сгоревшей женщины, они видели девушку, похожую на Эббиану, — она просила у них зажигалку за несколько минут до того, как вспыхнул дом.

Девушка чудом выжила и набралась смелости рассказать, как бывший парень облил её бензином и поджёг

Девушка выжила, но у неё на всю жизнь останутся шрамы.

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