Ревнивая девушка отправила бойфренду страшное СМС и сожгла дом вместе с его матерью и двумя детьми

21-летняя Эббиана Уильямс из Лансинга, США, заподозрила своего бойфренда в измене и решила его наказать. Девушка сказала подвозившей её подруге, что собирается бросить камень в его окно, но в итоге совершила жестокую месть, которая обернулась гибелью трёх человек.

Фото © Facebook / Genevieve Leah

Эббиана приехала к дому, где жила родительница её бойфренда, отправила "изменнику" страшное сообщение, а затем подожгла жилище. В результате пожара погибли 53-летняя мама парня Мелисса Вестен и два её внука восьми и четырёх лет, пишет The Lansing State Journal.

Я возле дома твоей мамы. Надеюсь, ей нравится гореть живьём Из сообщения Эббианы Уильямс