В Чечне уничтожили двух боевиков

Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации двух боевиков в Чечне.
— В Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы двое вооружённых бандитов, — отметили в пресс-службе НАК.
Пять лет в пустыне. Как Россия спасла Сирию от террористов и почему наши военные ещё тамРоссия вмешалась в конфликт в его самой критической точке. Всего несколько дней отделяли Сирийскую Арабскую Республику, несколько лет сражавшуюся с боевиками самостоятельно, от полного уничтожения.
А в Ингушетии ранее был ликвидирован бандит, который открыл огонь по силовикам.
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