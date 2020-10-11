В Чечне уничтожили двух боевиков

Пять лет в пустыне. Как Россия спасла Сирию от террористов и почему наши военные ещё там Россия вмешалась в конфликт в его самой критической точке. Всего несколько дней отделяли Сирийскую Арабскую Республику, несколько лет сражавшуюся с боевиками самостоятельно, от полного уничтожения.