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В Чечне уничтожили двух боевиков

Подробности спецоперации пока не приводятся.

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Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации двух боевиков в Чечне.

В Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции нейтрализованы двое вооружённых бандитов, — отметили в пресс-службе НАК.

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Россия вмешалась в конфликт в его самой критической точке. Всего несколько дней отделяли Сирийскую Арабскую Республику, несколько лет сражавшуюся с боевиками самостоятельно, от полного уничтожения.

А в Ингушетии ранее был ликвидирован бандит, который открыл огонь по силовикам.

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