Пассажирский теплоход получил пробоину и сел на мель в Подмосковье

Пассажирский теплоход "Бородино" сел на мель на Оке в районе посёлка Белоомут в подмосковных Луховицах. Всего на борту судна находилось 130 человек, 41 из которых — члены экипажа. По данным ТАСС, у следовавшего по маршруту Муром — Москва корабля пробило дно.

— Теплоход получил повреждение. Сейчас на него накладывают "пластырь"... Пассажиров эвакуировали, для них предоставлены три автобуса, один из них уже отправился в Москву, — рассказал источник агентства в экстренных службах региона.

По его словам, в результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.