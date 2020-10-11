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Пассажирский теплоход получил пробоину и сел на мель в Подмосковье

Людей экстренно вывели на берег, а на место повреждения стали накладывать "пластырь".

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Пассажирский теплоход "Бородино" сел на мель на Оке в районе посёлка Белоомут в подмосковных Луховицах. Всего на борту судна находилось 130 человек, 41 из которых — члены экипажа. По данным ТАСС, у следовавшего по маршруту Муром — Москва корабля пробило дно.

Теплоход получил повреждение. Сейчас на него накладывают "пластырь"... Пассажиров эвакуировали, для них предоставлены три автобуса, один из них уже отправился в Москву, — рассказал источник агентства в экстренных службах региона.

По его словам, в результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Пассажирское судно село на мель у Аландских островов в Балтийском море — видео

Утечки топлива обнаружено не было.

Ранее Лайф рассказывал, что в Находке на пляж мыса Шефнера тайфун выбросил корабль под флагом КНДР. Отсутствие людей на судне породило в соцсетях слух, что на берег был выброшен корабль-призрак, однако позже оказалось, что экипаж прятался внутри.

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