Психологи рассказали, как распознать педофила в окружении ребёнка

Осторожность и анонимность — главные спутники педофилов. А в качестве жертв эти преступники выбирают в первую очередь тех детей, которые точно не дадут им отпор, а потом никому не сообщат о случившемся. Об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова.

— Обычно педофилы — это родственники, друзья родителей, учителя, преподаватели в кружках и так далее. Они, как правило, действуют нерешительно: присматриваются к ребёнку, подходят к нему с осторожностью. Сначала чуть коснутся и смотрят, какая будет реакция — сообщит ребёнок родителям или нет, — объяснила психолог в интервью телеканалу "360".

Эксперт объяснила, что психика педофила искажена. В частности, потому, когда ребёнок ему не оказывает сопротивления, преступник полагает, что "ребёнок согласен на эти взаимоотношения". Именно поэтому так важно, чтобы ребёнок мог дать отпор такому человеку и не побоялся сообщить о приставаниях родителям или близким.

— И тогда ребёнок, как только увидит подозрительное поведение взрослого, сообщит об этом родителям, и они смогут принять меры <...> Самая большая проблема жертв педофилов в том, что они боялись рассказать взрослым, они думали, что им не поверят и что их за это накажут, — заявила Наумова.

Психолог указала на важный момент: педофилы постоянно хотят дотронуться до ребёнка, особенно вблизи его интимных зон. Используют для этого различные предлоги, например поправить одежду. Но их всегда выдаёт поведение, педофилы — всегда очень пугливые люди, особенно если у них есть с ребёнком общие знакомые.

— Поэтому они очень осторожны и последовательны: всегда где-то две недели у них уходит на "ухаживание". И за эти две недели важно, чтобы ребёнок успел сообщить взрослым, тогда его можно спасти, — отметила Наумова.