Кабмин выделил 8,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 8,8 миллиарда рублей для ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет. Пособия получают семьи, в которых среднедушевой доход не превышает установленный в регионе прожиточный минимум.
— Более 8,8 миллиарда рублей будут дополнительно направлены в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет, — сообщает пресс-служба кабмина.
Средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ. Необходимость в дополнительном финансировании связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их число превысило 3,8 миллиона человек.
Минтруд рассматривает варианты увеличения выплат работающим пенсионерамВ обсуждении принимают участие все заинтересованные стороны.
Напомним, ежемесячные пособия на малышей в возрасте от трёх до семи лет были введены указом президента России Владимира Путина в январе этого года. Размер господдержки составляет 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребёнка — около 5,5 тысячи рублей в зависимости от субъекта. В начале сентября сообщалось, что Правительство РФ выделило на детские выплаты ещё 34,3 миллиарда рублей.
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