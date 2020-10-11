Кабмин выделил 8,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 8,8 миллиарда рублей для ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет. Пособия получают семьи, в которых среднедушевой доход не превышает установленный в регионе прожиточный минимум.

— Более 8,8 миллиарда рублей будут дополнительно направлены в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет, — сообщает пресс-служба кабмина.

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ. Необходимость в дополнительном финансировании связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их число превысило 3,8 миллиона человек.