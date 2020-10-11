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Кабмин выделил 8,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет

Регионам перечислят средства из резервного фонда Правительства РФ.

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Фото © Shutterstock

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 8,8 миллиарда рублей для ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет. Пособия получают семьи, в которых среднедушевой доход не превышает установленный в регионе прожиточный минимум.

Более 8,8 миллиарда рублей будут дополнительно направлены в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет,сообщает пресс-служба кабмина.

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ. Необходимость в дополнительном финансировании связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их число превысило 3,8 миллиона человек.

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В обсуждении принимают участие все заинтересованные стороны.

Напомним, ежемесячные пособия на малышей в возрасте от трёх до семи лет были введены указом президента России Владимира Путина в январе этого года. Размер господдержки составляет 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребёнка — около 5,5 тысячи рублей в зависимости от субъекта. В начале сентября сообщалось, что Правительство РФ выделило на детские выплаты ещё 34,3 миллиарда рублей.

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