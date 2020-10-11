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Путин объяснил, почему в большой политике нет дружбы

Глава государства считает, что между лидерами должны быть хорошие отношения.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в большой политике не бывает дружбы, поскольку на первое место президент должен ставить интересы государства. Причём, по его мнению, это не означает, что запрещено или вредно иметь хорошие отношения с коллегами.

В большой политике, вообще-то, нет друзей. Не должно быть. В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет тот или другой человек, занимающийся политической деятельностью, — сказал Путин в программе "Москва. Кремль. Путин".

Несмотря на это, глава государства считает, что хорошие отношения с коллегами помогают в решении самых сложных проблем. Плохие отношения между лидерами осложняют работу в интересах государства, добавил президент.

Путин: В большой политике нет друзей

Глава государства также ответил на вопрос, чьих поздравлений в день рождения он ожидает больше всего.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что иногда ему на работу в Кремль звонят внуки.

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