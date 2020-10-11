Путин объяснил, почему в большой политике нет дружбы

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в большой политике не бывает дружбы, поскольку на первое место президент должен ставить интересы государства. Причём, по его мнению, это не означает, что запрещено или вредно иметь хорошие отношения с коллегами.

— В большой политике, вообще-то, нет друзей. Не должно быть. В большой политике есть интересы государства и народа, которые представляет тот или другой человек, занимающийся политической деятельностью, — сказал Путин в программе "Москва. Кремль. Путин".

Несмотря на это, глава государства считает, что хорошие отношения с коллегами помогают в решении самых сложных проблем. Плохие отношения между лидерами осложняют работу в интересах государства, добавил президент.