С арматурой и петардами. Несколько десятков человек напали на полицейский участок во Франции — видео

Violente attaque cette nuit du commissariat de #Champigny par des tirs de mortiers et projectiles divers. Aucun policier n'a été blessé.

Investigations en cours pour identifier les auteurs.

Le préfet de Police exprime son soutien aux policiers visés par ces actes intolérables. https://t.co/DgFm6wui4x — Préfecture de Police (@prefpolice) October 11, 2020

Серия взрывов петард и фейерверков прогремела в пригороде Парижа минувшей ночью. Притом все выстрелы пиротехники были направлены в здание местного управления полиции. По предварительным данным, в обстреле принимали участие около 40 человек. Некоторые из хулиганов также были вооружены арматурой.

— Жёсткое нападение с применением петард совершено на полицейский участок в Шампиньи, среди полицейских пострадавших нет, — говорится в сообщении полиции в "Твиттере".

В результате атаки никто не пострадал, но в полицейском участке оказались разбиты окна и повреждены припаркованные рядом автомобили. Нападавшие скрылись. Их мотивы полиции пока не известны, но, как отмечают французские СМИ, данный район известен как неблагополучный из-за торговцев наркотиками.