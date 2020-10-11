С арматурой и петардами. Несколько десятков человек напали на полицейский участок во Франции — видео

Violente attaque cette nuit du commissariat de #Champigny par des tirs de mortiers et projectiles divers. Aucun policier n'a été blessé.— Préfecture de Police (@prefpolice) October 11, 2020
Investigations en cours pour identifier les auteurs.
Le préfet de Police exprime son soutien aux policiers visés par ces actes intolérables. https://t.co/DgFm6wui4x
Серия взрывов петард и фейерверков прогремела в пригороде Парижа минувшей ночью. Притом все выстрелы пиротехники были направлены в здание местного управления полиции. По предварительным данным, в обстреле принимали участие около 40 человек. Некоторые из хулиганов также были вооружены арматурой.
— Жёсткое нападение с применением петард совершено на полицейский участок в Шампиньи, среди полицейских пострадавших нет, — говорится в сообщении полиции в "Твиттере".
В результате атаки никто не пострадал, но в полицейском участке оказались разбиты окна и повреждены припаркованные рядом автомобили. Нападавшие скрылись. Их мотивы полиции пока не известны, но, как отмечают французские СМИ, данный район известен как неблагополучный из-за торговцев наркотиками.
Двадцать ударов ножом. Выживший полицейский рассказал о жутком нападении на него с коллегойА началось всё со звонка в полицию — мужчина утверждал, что его жена душит ребёнка.
Как сообщал Лайф, в начале сентября в британском Бирмингеме вооружённый ножом мужчина напал на прохожих. Несколько человек получили ранения, один человек погиб.
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