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Домой, в Африку. Замученного сочинским фотографом льва выходили и теперь отправят в Танзанию

Челябинские зоозащитники и ветеринары в течение нескольких месяцев помогали животным восстановиться.

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Челябинские зоозащитники готовят к отправке в африканскую Танзанию львёнка Симбу и леопарда Еву. Животные попали в руки специалистов в крайне плохом состоянии: львёнка эксплуатировал пляжный фотограф в Сочи, а малышку-леопарда бросила мама. Ветеринарам удалось выходить животных.

Если до этого в рационе присутствовало мясо говядины в основном, то сейчас это мясо мелкого рогатого скота: баранина, козлятина. То есть то, чем их там будут кормить. Это просьба наших африканских коллег. Чтобы не было даже стресса кишечного у животных. Само собой, мы их успокаиваем, — заявил Лайфу ветеринар, президент фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Далакян.

В Танзании лев Симба будет содержаться в специальном реабилитационном центре: из-за болезни лап и сложившейся привязанности к людям молодой лев просто не сможет выжить в дикой природе. У Симбы будет вольер размером в два гектара. А вот леопарда Еву выпустят на волю.

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Те же заявили, что их пёс захоронен в лесу, а найденная собака им не принадлежит.

Как сообщал Лайф, в Омске ранее спасли собаку-робинзона. Бедный пёс несколько дней жил на острове, призывая людей на помощь воем.

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