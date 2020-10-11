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Напал с мачете. Школьник в Петербурге попытался снять скальп со своей матери

Женщина скончалась в больнице.

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Фото © Pixabay

Трагедией обернулся конфликт жительницы Санкт-Петербурга и её 15-летнего сына. Агрессивный юноша напал на свою мать с мачете и едва не снял скальп. Как пишут "Невские новости", об инциденте в полицию сообщили врачи.

По данным издания, женщина была безработной. Юноша напал на мать из-за личных неприязненных отношений. Орудовал он мачете. Агрессивный девятиклассник нанёс ей скальпированные раны головы, а также шеи. Женщину увезли в больницу, но спасти её врачи не смогли.

Женщина жестоко убила и расчленила любовника, чтобы выйти замуж за своего отца

Обвинение также предъявлено её сестре.

Школьник же сейчас находится в изоляторе временного содержания. Полицейские изъяли из квартиры окровавленную одежду подозреваемого, орудие убийства и другие улики. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленобласти задержали артиста, который расчленил и утопил в реке мужчину с силиконовыми имплантами. Правоохранители предполагают, что 53-летний актёр Юрий Яновский убил 24-летнего мужчину в ночь с 12 на 13 января 2020 года в одном из отелей Санкт-Петербурга, а затем расчленил его и сбросил в реку Мгу.

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