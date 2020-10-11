Напал с мачете. Школьник в Петербурге попытался снять скальп со своей матери

Трагедией обернулся конфликт жительницы Санкт-Петербурга и её 15-летнего сына. Агрессивный юноша напал на свою мать с мачете и едва не снял скальп. Как пишут "Невские новости", об инциденте в полицию сообщили врачи.

По данным издания, женщина была безработной. Юноша напал на мать из-за личных неприязненных отношений. Орудовал он мачете. Агрессивный девятиклассник нанёс ей скальпированные раны головы, а также шеи. Женщину увезли в больницу, но спасти её врачи не смогли.

Школьник же сейчас находится в изоляторе временного содержания. Полицейские изъяли из квартиры окровавленную одежду подозреваемого, орудие убийства и другие улики. Возбуждено уголовное дело.