Международный день девочек и не только. Какие праздники отмечают 11 октября

Воскресенье, 11 октября, оказалось богатым на праздники. Пожалуй, главный из них — это Международный день девочек. Его отмечают во всех странах, потому что 19 декабря 2011 года его ежегодное празднование утвердили в ООН. Цель была — обратить внимание на социальные проблемы и неравенство, которые испытывают девочки во всём мире.

России, впрочем, в этот день тоже есть чем похвастаться. В нашей стране 11 октября — это Харитонов день. Православные вспоминают преподобного Харитона Исповедника. Он жил в начале IV века и на его долю пришлись серьёзные мучения за веру во Христа. Народные поверья говорят о том, что день этот недобрый и опасный. Суеверные люди рекомендуют опасаться сглаза и порчи.

В нашей стране также отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В США отмечают: день "Это моя вечеринка", День пиццы с колбасой и День Кимберли. На Украине 11 октября — День художника. А в Армении сегодня отмечают праздник урожая.