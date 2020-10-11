Азербайджан обвинил Армению в ракетном ударе по городу Гянджа. Ереван причастность отрицает

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В Азербайджане заявили, что город Гянджа был обстрелян армянскими Вооружёнными силами, в результате чего погибло девять человек, более 30 ранено. Такие данные приводит Генпрокуратура страны. Кадры разрушений в городе обнародовало турецкое агентство Anadolu.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что при ударе якобы применялась ракетная система "Точка-У". При этом в Минобороны Армении сообщения об обстреле со стороны этой республики опровергают.
— Несмотря на то что Армия обороны выполняет достигнутую в Москве договорённость о гуманитарном перемирии и не ведёт огонь, азербайджанская сторона продолжает ракетные удары по Степанакерту, Гадруту, Мартуни и другим населённым пунктам Республики Арцах. В то же время азербайджанская сторона распространяет ложные слухи о нанесении Армией обороны ударов по Гяндже. Данные утверждения являются абсолютной ложью и не имеют ничего общего с действительностью, — приводит "Sputnik Армения" сообщение военного ведомства.
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в использовании запрещённого оружияКроме того, представитель НКР обвинил Баку в привлечении к военным действиям наёмных террористов.
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.
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