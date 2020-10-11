Скончалась пострадавшая при взрывах на арсенале под Рязанью

В больнице скончалась женщина, которая пострадала во время взрывов на военном арсенале под Рязанью. Об этом сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.
— Женщина в возрасте 52 лет умерла. Она находилась в коме, — приводит его слова ТАСС.
"Чувство ужаса". Жители села под Рязанью рассказали о бегстве в лес из-за взрывов на арсеналеВо время детонации снарядов так тряслась земля, что местным жителям с трудом удавалось устоять на ногах.
Жизнь остальных пострадавших вне опасности.
Только накануне, через несколько дней после первых взрывов в Рязанской области потушили все деревни, которые находятся рядом с арсеналом. Только после этого было принято решение отправить в постоянные места дислокации силы МЧС, привлечённые из других регионов.
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