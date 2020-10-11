Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Скончалась пострадавшая при взрывах на арсенале под Рязанью

Женщине было 52 года. Она находилась в коме.

350

В больнице скончалась женщина, которая пострадала во время взрывов на военном арсенале под Рязанью. Об этом сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

Женщина в возрасте 52 лет умерла. Она находилась в коме, — приводит его слова ТАСС.

"Чувство ужаса". Жители села под Рязанью рассказали о бегстве в лес из-за взрывов на арсенале

Во время детонации снарядов так тряслась земля, что местным жителям с трудом удавалось устоять на ногах.

Жизнь остальных пострадавших вне опасности.

Только накануне, через несколько дней после первых взрывов в Рязанской области потушили все деревни, которые находятся рядом с арсеналом. Только после этого было принято решение отправить в постоянные места дислокации силы МЧС, привлечённые из других регионов.

Выбор редакции

"Чувство ужаса". Жители села под Рязанью рассказали о бегстве в лес из-за взрывов на арсенале

вчера в 14:27

В Рязанской области потушили деревни, загоревшиеся из-за взрывов на арсенале

вчера в 09:09

Космонавт пригрозил подать в суд из-за твитов робота "Фёдора" про пьянство на МКС

сегодня в 14:20

Настоящая осень близко. Синоптики предупредили о похолодании и дождях в Москве

сегодня в 14:28

"А где же Ленин?!" Путина удивили портреты в кабинете Зюганова

сегодня в 14:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.