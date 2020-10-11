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"Было недопонимание". Чемпион Красноярска по бодибилдингу избил девушку на глазах у сына

По словам соседей спортсмена, мужчина и ранее устраивал дебоши и вёл себя агрессивно.

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Потасовка между мастером спорта по пауэрлифтингу, чемпионом Красноярска по бодибилдингу Игорем Ярмолой и его возлюбленной попала на видео. На опубликованных телеграм-каналом "Красноярск № 1" кадрах видно, как на площадке перед лифтом спортсмен удерживает девушку за шею, а потом пытается грубо запихнуть её в приехавший лифт. Та отчаянно сопротивляется, но силы явно неравны.

При этом за происходящим наблюдал сын. На записи отчётливо видно, что маленький мальчик плачет и кричит, но в итоге, когда мама оказывается в лифте, заходит в него тоже. Отметим, свидетелем потасовки также стал ещё один ребёнок. Посторонний мальчик шёл мимо, и его едва не задевали дерущиеся взрослые.

У самого Игоря Ярмолы — другая версия. Согласно ей, не было рукоприкладства в отношении возлюбленной. Якобы между ними была лишь ссора, но уже дома через час они помирились и спокойно пили чай.

Я не поднимал руку на девушку, не давал пощёчину, не бил о стену. На видео этого нет. Я не обидел ребёнка, он меня не боится и любит. Да, это была ссора на повышенных тонах. Она просто не хотела идти домой. У нас было недопонимание, но через час мы уже помирились и спокойно пили чай на кухне. Сегодня мы были в шоке, когда увидели видео в Сети, — рассказал позднее "ТВК Красноярск" Ярмола.

Он заявил, что намерен подать в суд на управляющую компанию за распространение видео из подъезда.

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