Критик оценил шансы Леонида Агутина на получение "Грэмми"

Новый альбом популярного певца Леонида Агутина угодил в лонг-лист премии "Грэмми". Это неожиданно и приятно, считает музыкальный критик Илья Легостаев. Говорить о том, что за эту пластинку артист получит награду, пока преждевременно, хотя шансы велики.

— При записи пластинки участвовали многие знаменитые испаноязычные исполнители. Это даёт хороший шанс "вытащить" альбом и песни на западный рынок и приобрести там большую популярность. Будем надеяться на лучшее, — заявил он в эфире НСН.

По мнению критика, альбом рассчитан на иностранцев. Особенно он привлекателен для фанатов жанра латино. Легостаев также отметил, что Агутин показал себя как "большой эстрадный композитор". У него есть все шансы попасть в шорт-лист премии.