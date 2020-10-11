Критик оценил шансы Леонида Агутина на получение "Грэмми"

Новый альбом популярного певца Леонида Агутина угодил в лонг-лист премии "Грэмми". Это неожиданно и приятно, считает музыкальный критик Илья Легостаев. Говорить о том, что за эту пластинку артист получит награду, пока преждевременно, хотя шансы велики.
— При записи пластинки участвовали многие знаменитые испаноязычные исполнители. Это даёт хороший шанс "вытащить" альбом и песни на западный рынок и приобрести там большую популярность. Будем надеяться на лучшее, — заявил он в эфире НСН.
Леонид Агутин, IOWA, Илья Лагутенко и другие звёзды выпустят песни в честь великого поэтаК 130-летию Осипа Мандельштама выйдет трибьют-альбом, в котором принимают участие артисты разных музыкальных направлений.
По мнению критика, альбом рассчитан на иностранцев. Особенно он привлекателен для фанатов жанра латино. Легостаев также отметил, что Агутин показал себя как "большой эстрадный композитор". У него есть все шансы попасть в шорт-лист премии.
Напомним, что новый альбом российского певца Леонида Агутина номинирован в том числе на "Лучший альбом года" и "Лучший латинский поп-альбом".
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