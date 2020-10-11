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Мощный взрыв прогремел на остановке в Хабаровске — видео

По версии МЧС, от высокой температуры сдетонировал газовый баллон внутри фургона.

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Возле остановки на улице Гагарина, на окраине Хабаровска, загорелся и взорвался грузовой автомобиль. В ближайшей многоэтажке выбило окна и остекление балконов в нескольких квартирах. В областном ГУ МЧС России назвали "виновником" произошедшего газовый баллон.

Фото © Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

Фото © Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

Внутри фургона находился газовый баллон. В результате высоких температур он разгерметизировался, из-за чего произошло нарушение остекления балконов и окон трёх квартир на третьем и четвёртом этажах рядом расположенного дома, — рассказали в управлении.

Приехавшим на место происшествия пожарным потребовалось около 40 минут на то, чтобы справиться с огнём. Никто не пострадал.

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Во время детонации снарядов так тряслась земля, что местным жителям с трудом удавалось устоять на ногах.

Ранее сообщалось о гибели четырёх человек в результате столкновения двух легковых автомобилей в Вологодской области.

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