Мощный взрыв прогремел на остановке в Хабаровске — видео

Возле остановки на улице Гагарина, на окраине Хабаровска, загорелся и взорвался грузовой автомобиль. В ближайшей многоэтажке выбило окна и остекление балконов в нескольких квартирах. В областном ГУ МЧС России назвали "виновником" произошедшего газовый баллон.

Фото © Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

— Внутри фургона находился газовый баллон. В результате высоких температур он разгерметизировался, из-за чего произошло нарушение остекления балконов и окон трёх квартир на третьем и четвёртом этажах рядом расположенного дома, — рассказали в управлении.

Приехавшим на место происшествия пожарным потребовалось около 40 минут на то, чтобы справиться с огнём. Никто не пострадал.