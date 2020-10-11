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Силовики жёстко разогнали протестующих в Минске. В ход пошли дубинки — видео

Десятки человек задержаны, их засунули в автозаки.

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Воскресенье в белорусской столице началось с новых акций протеста, жителей Минска не остановил даже дождь. Ко второй половине дня мирные демонстрации перетекли в задержания. Кадрами жёсткого разгона протестующих горожане делятся в Сети.

Столкновения произошли у стелы "Минск — город-герой". По словам очевидцев, протестующие выстроились в цепь около памятника, а силовики начали избивать их дубинками и отводить в автозаки. Задержания проходили также возле гостиницы "Планета".

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Это был первый разговор супругов за четыре месяца.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже два месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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