Силовики жёстко разогнали протестующих в Минске. В ход пошли дубинки — видео

Воскресенье в белорусской столице началось с новых акций протеста, жителей Минска не остановил даже дождь. Ко второй половине дня мирные демонстрации перетекли в задержания. Кадрами жёсткого разгона протестующих горожане делятся в Сети.

Столкновения произошли у стелы "Минск — город-герой". По словам очевидцев, протестующие выстроились в цепь около памятника, а силовики начали избивать их дубинками и отводить в автозаки. Задержания проходили также возле гостиницы "Планета".