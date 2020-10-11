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На МКС теперь опять раздельный санузел. Туалет починили

Российский экипаж пользовался уборной, расположенной в американском сегменте.

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Фото © Twitter / NASA Marshall

На Международной космической станции (МКС) починили туалет в российском модуле "Звезда", где ранее была обнаружена утечка воздуха. Об этом стало известно во время переговоров космонавтов с Землёй.

На данный момент на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Накануне они сообщили об утечке в туалете в российском модуле. До устранения неисправности экипаж пользовался уборной, расположенной в американском сегменте. Впрочем, там она тоже российского производства.

Американский пластилин не помог устранить утечку воздуха на МКС

За ночь давление в отсеке опять понизилось.

А вот вопрос с утечкой воздуха из российского модуля "Звезда" ещё не решён. МКС продолжает терять воздух, несмотря на попытки космонавтов заклеить скотчем возможные дыры в корпусе.

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