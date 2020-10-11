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Дубинок оказалось мало. В Минске против митингующих применили светошумовые гранаты и водомёты — видео

По данным полиции, задержано более 20 человек.

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Видео © Соцсети

Силовики применили против участников очередной акции протеста в Минске водомёты и светошумовые гранаты. Об этом сообщила официальный представитель ГУВД белорусской столицы Наталья Ганусевич.

Протестующих начали разгонять с помощью спецтехники на проспекте Победителей и на проспекте Машерова. Более активных участников акции заковывают в наручники. По словам Ганусевич, во время несанкционированного марша было задержано более 20 человек.

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Десятки человек задержаны, их засунули в автозаки.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже два месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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