Видео © Соцсети
Силовики применили против участников очередной акции протеста в Минске водомёты и светошумовые гранаты. Об этом сообщила официальный представитель ГУВД белорусской столицы Наталья Ганусевич.
Протестующих начали разгонять с помощью спецтехники на проспекте Победителей и на проспекте Машерова. Более активных участников акции заковывают в наручники. По словам Ганусевич, во время несанкционированного марша было задержано более 20 человек.
Силовики жёстко разогнали протестующих в Минске. В ход пошли дубинки — видеоДесятки человек задержаны, их засунули в автозаки.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже два месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
Дубинок оказалось мало. В Минске против митингующих применили светошумовые гранаты и водомёты — видео
сегодня в 13:25
Силовики жёстко разогнали протестующих в Минске. В ход пошли дубинки — видео
сегодня в 12:27
Лукашенко позволил Тихановской поговорить с мужем-арестантом. Она пообещала протесты пожёстче
вчера в 17:25
Комментариев: 0