Дубинок оказалось мало. В Минске против митингующих применили светошумовые гранаты и водомёты — видео

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Силовики применили против участников очередной акции протеста в Минске водомёты и светошумовые гранаты. Об этом сообщила официальный представитель ГУВД белорусской столицы Наталья Ганусевич.

Протестующих начали разгонять с помощью спецтехники на проспекте Победителей и на проспекте Машерова. Более активных участников акции заковывают в наручники. По словам Ганусевич, во время несанкционированного марша было задержано более 20 человек.