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Космонавт пригрозил судом из-за твитов робота "Фёдора" про пьянство на МКС

Александр Самокутяев уже выразил своё возмущение Дмитрию Рогозину.

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Космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев заявил, что пойдёт в суд из-за последних публикаций в микроблоге робота "Фёдора" в "Твиттере". Скандальные посты, как и сама страничка, на данный момент удалены. Однако снимки экрана с сообщениями сохранились в Интернете.

Речь идёт о твитах, в которых от лица машины говорилось, что командир МКС-41/42 Максим Сураев и бортинженер Самокутяев во время нахождения на орбите в 2014 году якобы употребляли алкоголь.

Твиттер-аккаунт робота "Фёдора" удалили после постов про "пьяных космонавтов"

При попытке открыть страницу Skybot F-850 появляется надпись: "Такой учётной записи нет".

Мы герои России — раз, депутаты Госдумы — два <...> Я возмущён из-за оскорбления личного плана и нашей профессиональной деятельности. Я буду обращаться в суд, я этого не отпущу, и Максим Сураев тоже <...> Алкоголь там не может присутствовать по двум причинам: во-первых, потому что он запрещён, а вторая причина — если он там присутствует, то газодатчики и специальные уловители моментально всё схватят, — заявил Самокутяев изданию "Подъём".

Космонавт отметил, что на днях говорил с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. По его словам, тот заверил, что это был некий "левый аккаунт" и он даже не знал, что "такая грязь идёт под именем "Роскосмоса".

Напомним, "Фёдор" — человекоподобный робот, созданный для выполнения высокотехнологичных задач на орбите. На МКС робот попал не сразу, потребовались две попытки, прежде чем корабль "Союз" смог пристыковаться к станции. После этого "Фёдора" попытались задействовать в космосе, а 7 сентября успешно вернули на Землю.

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