СКР показал видео, как из дырявой цистерны топливо лилось в Ангару

Это уже второе экологическое ЧП за последнее время. Ранее Лайф писал о массовой гибели морских обитателей в результате загрязнения Авачинского залива на Камчатке. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера. Губернатор Солодов пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией в регионе.