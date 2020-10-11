СКР показал видео, как из дырявой цистерны топливо лилось в Ангару

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал кадры, на которых показана повреждённая цистерна, из которой топливо текло в реку Ангару.
Ранее Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту разлива дизельного топлива. Следователи осматривают место ЧП и проводят обыски по месту нахождения ООО "Приангарский ЛПК", которому принадлежала баржа. Допрашивают также членов судовой команды и руководителей компании.
Лайф узнал возможную причину разлива топлива в Ангару. Могло пролиться куда больше 500 литровПока обследовали лишь несколько километров акватории, но завтра площадь расширят.
По предварительным данным, при движении транспортировочной баржи по Ангаре произошёл разрыв изношенной цистерны на её борту.
Это уже второе экологическое ЧП за последнее время. Ранее Лайф писал о массовой гибели морских обитателей в результате загрязнения Авачинского залива на Камчатке. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера. Губернатор Солодов пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией в регионе.
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