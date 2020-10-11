Настоящая осень близко. Синоптики предупредили о похолодании и дождях в Москве

Грядущая неделя станет финалом затянувшегося периода тёплой погоды в столичном регионе. Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, текущие показатели тепла соответствуют первой декаде сентября. Но уже к 17 октября днём столбики термометров не поднимутся выше плюс восьми градусов.

— Предстоящая рабочая неделя в столичном регионе будет финалом затянувшегося периода очень комфортной, преимущественно сухой и не по сезону тёплой погоды... Однако, как и положено в переходные периоды, возрастает активность циклонов, а значит, станет больше дождей. Ближайшие ожидаются в понедельник, а со среды они будут возможны практически каждый день, — сообщил РИА "Новости" Леус.

Синоптик уточнил, что в начале новой недели ещё будет тепло — днём в понедельник до плюс 13–15. А во вторник и среду днём воздух и вовсе может прогреться до плюс 16–18. Но далее температура будет только снижаться, а вместе с этим возрастёт вероятность дождей.

— Такая типичная осенняя погода придёт в Москву к концу недели. По нашим прогнозам, днём не более плюс 5–8, однако снег не прогнозируем, — заключил синоптик.