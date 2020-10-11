Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Настоящая осень близко. Синоптики предупредили о похолодании и дождях в Москве

Несмотря на стремление столбиков термометров ближе к нулевой отметке, снега в столице пока не прогнозируется.

607

Грядущая неделя станет финалом затянувшегося периода тёплой погоды в столичном регионе. Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, текущие показатели тепла соответствуют первой декаде сентября. Но уже к 17 октября днём столбики термометров не поднимутся выше плюс восьми градусов.

Предстоящая рабочая неделя в столичном регионе будет финалом затянувшегося периода очень комфортной, преимущественно сухой и не по сезону тёплой погоды... Однако, как и положено в переходные периоды, возрастает активность циклонов, а значит, станет больше дождей. Ближайшие ожидаются в понедельник, а со среды они будут возможны практически каждый день, — сообщил РИА "Новости" Леус.

Синоптик уточнил, что в начале новой недели ещё будет тепло — днём в понедельник до плюс 13–15. А во вторник и среду днём воздух и вовсе может прогреться до плюс 16–18. Но далее температура будет только снижаться, а вместе с этим возрастёт вероятность дождей.

Такая типичная осенняя погода придёт в Москву к концу недели. По нашим прогнозам, днём не более плюс 5–8, однако снег не прогнозируем, — заключил синоптик.

Ещё один российский город засыпало первым снегом — видео

Синоптики обещают осадки всю ближайшую неделю.

Как сообщал Лайф, ранее учёные составили оптимальный режим дня для борьбы с осенней хандрой.

Выбор редакции

С каждой минутой видно всё хуже. Петербург погрузился в сильнейший туман — видео

сегодня в 04:42

Россиян предупредили о приближении пика эпидемии коронавируса

сегодня в 11:43

Вся надежда на вакцину. Учёные дали прогноз по длительности пандемии коронавируса

сегодня в 13:41

Напали и прогнали. Протестующие устроили жёсткую стычку с ОМОНом в Минске — видео

сегодня в 15:36

В Волгограде бетонная плита насмерть придавила 12-летнего мальчика

сегодня в 15:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.