Пропавшую в Тульской области девочку нашли в Нижегородской

15-летнюю Машу Д., которая пропала несколько дней назад в Тульской области, нашли. Как сообщил Лайфу источник в МВД, обнаружили и задержали её в другом регионе, даже не в соседнем — в Нижегородской области. Сотрудники ГИБДД опознали в девочке пропавшую Машу и вызвали следователей.
Под Тулой вышли на след пропавшей школьницы и преследовавшего её мужчиныУже осмотрено более 700 дач, проведён поквартирный обход в трёх районах города.
Напомним, девочка пропала 5 октября в городе Богородицке. Она вышла из музыкальной школы, но домой так и не вернулась. В последний раз камеры зафиксировали её, преследуемую неизвестным мужчиной.
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