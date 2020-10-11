Пропавшую в Тульской области девочку нашли в Нижегородской

15-летнюю Машу Д., которая пропала несколько дней назад в Тульской области, нашли. Как сообщил Лайфу источник в МВД, обнаружили и задержали её в другом регионе, даже не в соседнем — в Нижегородской области. Сотрудники ГИБДД опознали в девочке пропавшую Машу и вызвали следователей.