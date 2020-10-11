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Пропавшую в Тульской области девочку нашли в Нижегородской

Камеры ранее сняли, что за ней шёл какой-то мужчина.

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15-летнюю Машу Д., которая пропала несколько дней назад в Тульской области, нашли. Как сообщил Лайфу источник в МВД, обнаружили и задержали её в другом регионе, даже не в соседнем — в Нижегородской области. Сотрудники ГИБДД опознали в девочке пропавшую Машу и вызвали следователей.

Под Тулой вышли на след пропавшей школьницы и преследовавшего её мужчины

Уже осмотрено более 700 дач, проведён поквартирный обход в трёх районах города.

Напомним, девочка пропала 5 октября в городе Богородицке. Она вышла из музыкальной школы, но домой так и не вернулась. В последний раз камеры зафиксировали её, преследуемую неизвестным мужчиной.

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