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Регион
Опубликовано 1 ноября 2020, 20:16
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Квят финишировал четвёртым на Гран-при Эмилии-Романьи

Фото © Instagram / danydk1

Фото © Instagram / danydk1

Для спортсмена это лучший результат в сезоне.

Сегодня, 1 ноября, российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят занял четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи итальянской "Формулы-1", уступив бронзовому призёру менее секунды. Об этом написал портал F1 News.

Согласно статистике чемпионата, первым на автодроме в итальянской Имоле стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, который опередил своего партнёра по команде Валттери Боттаса на 5,783 секунды. Бронзу на Гран-при Эмилии-Романьи завоевал Даниэль Риккардо, представляющий "Рено". Пьер Гасли, партнёр Квята по команде, сошёл с дистанции из-за технических проблем.

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Как отмечает источник, для российского спортсмена четвёртое место — лучший результат в текущем сезоне: ни на одном из этапов чемпионата гонщику не удавалось финишировать выше седьмой позиции. Тем временем в общем зачёте пилотов на данный момент с большим отрывом продолжает лидировать Льюис Хэмилтон. Даниил Квят находится на 13-м месте.

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Евгения Измайлова
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