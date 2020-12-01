Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом и пропустит ближайший Гран-при

Сейчас пилот находится на карантине в Бахрейне.

Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Льюис Хэмилтон заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба команды Mercedes, за которую выступает гонщик.

Отмечается, что в последний раз спортсмен сдавал тест на CoViD-19 на прошлой неделе, но тогда результат оказался отрицательным. Несмотря на это, Хэмилтон почувствовал симптомы заболевания и решил сдать тест повторно, таким образом выявив заболевание. Теперь он находится на карантине в Бахрейне и пропустит Гран-при Сахира, который намечен на 4–6 декабря.

Хэмилтон уже третий пилот "Формулы-1", кто заразился коронавирусом в этом сезоне. До него инфекцию подхватили оба пилота команды "Рейсинг Пойнт".