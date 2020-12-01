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Регион
Опубликовано 1 декабря 2020, 11:26
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Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом и пропустит ближайший Гран-при

Фото © Twitter / Formula1

Фото © Twitter / Formula1

Сейчас пилот находится на карантине в Бахрейне.

Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Льюис Хэмилтон заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба команды Mercedes, за которую выступает гонщик.

Отмечается, что в последний раз спортсмен сдавал тест на CoViD-19 на прошлой неделе, но тогда результат оказался отрицательным. Несмотря на это, Хэмилтон почувствовал симптомы заболевания и решил сдать тест повторно, таким образом выявив заболевание. Теперь он находится на карантине в Бахрейне и пропустит Гран-при Сахира, который намечен на 4–6 декабря.

Хэмилтон уже третий пилот "Формулы-1", кто заразился коронавирусом в этом сезоне. До него инфекцию подхватили оба пилота команды "Рейсинг Пойнт".

Ранее Лайф сообщал, что Льюис Хэмилтон одержал 92-ю победу в личной карьере. Кроме того, на Гран-при Турции пилот команды Mercedes взял седьмое чемпионство, сравнявшись с легендарным Шумахером.

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Роман Имполитов
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